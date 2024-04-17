موريتانيا: حدودنا مع مالي مضطربة وعلى مواطنينا توخي الحذر

قال وزير الطاقة والبترول الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقة إن "مناطق الحدود مع دولة مالي مضطربة وعلى مواطنينا توخي الحذر والحيطة".

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن "ما يحدث على الحدود مع مالي ليس جديدا، ونحن تحدثنا عنه عدة مرات وطلبنا من المواطنين توخي الحيطة والحذر".

وقال إنه لا علم له بقتل مواطنين موريتانيين في الآونة الأخيرة على الحدود مع مالي.

وأضاف أن القوات المسلحة الموريتانية تعمل على تأمين الحدود وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

تأتي تصريحات الوزير وسط توترات على حدود البلدين ومنع العبور بينهما بسبب إجراءات اتخذتها موريتانيا تقضي بالسماح للماليين حاملي بطاقات الإقامة فقط الدخول إلى أراضيها،وهو ما رد عليه الماليون بمنع عبور ودخول الاشخاص والشاحنات الموريتانية.