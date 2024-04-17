لاجارد: هناك علامات واضحة على التعافي في اقتصاد منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الاقتصاد الأوروبي يقترب من نهاية ضائقة أدت إلى الوصول لحافة ركود لأكثر من عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها، أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة "ينتعش ونرى بوضوح علامات الانتعاش".

وأضافت: "لم نواجه ركودا، لكن النشاط الاقتصادي كان بطيئا للغاية وهزيلا ". وتابعت لكن "لديك فرص عمل وسوق عمل استثنائي".

وقالت وكالة بلومبرج إن البنك المركزي الأوروبي في حكم المؤكد تقريبا سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو - مما يوفر بعض الدعم للنمو - على الرغم من أن ما سيحدث بعد ذلك يكتنفه عدم اليقين بشكل متزايد.

وأضافت وكالة بلومبرج أن ذلك يرجع جزئيا إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي(المركزي) الأمريكي، الذي أشار رئيسه جيروم باول، أمس الثلاثاء، إلى أن المسؤولين سينتظرون لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق لخفض أسعار الاقتراض بعد سلسلة من قراءات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ.