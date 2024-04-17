 الخطوط الجوية الماليزية تقرر تخفيف أحمال الطائرات على طريق الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخطوط الجوية الماليزية تقرر تخفيف أحمال الطائرات على طريق الشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 2:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 2:03 م

تعتزم الخطوط الجوية الماليزية، التوقف بشكل مؤقت عن نقل البضائع على متن رحلات الركاب المتجهة من كوالالمبور إلى لندن، بعد أن أجبر الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل يوم السبت الماضي، شركات الطيران على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أخرى طويلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن شركة الطيران الماليزية ستعيد توجيه رحلاتها لتجنب المجال الجوي فوق أجزاء من الشرق الأوسط، مما يتطلب المزيد من الوقود ويدفع إلى تخفيف الحمولة.

وقالت شركة الطيران الماليزية في بيان أرسلته لـ"بلومبرج نيوز"، إن الإجراء سيتم تطبيقه خلال الفترة ما بين 17 و30 من أبريل الجاري.

وكانت إيران شنت على إسرائيل مساء السبت، هجوما بمسيرات وصواريخ ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم.

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