الادعاء الألماني يحقق في واقعة إطلاق رجل النار على شخص سوري

يحقق الادعاء في مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا، في واقعة إطلاق رجل النار على شخص مار بمسدس غاز، بعدما اعترف الضحية إنه أجنبي.

وقال متحدث باسم الادعاء، اليوم الخميس، إن المتهم وهو ألماني الجنسية "43 عاما" قيد الاحتجاز.

ويُتهم الرجل الألماني، بتوجيه سلاحه نحو الشخص السوري "39 عاما" في فبراير الماضي في بلدة توتلينجين بجنوب شتوتجارت عقب أن سأل الرجل عن موطنه.

ويتردد أن الضحية السوري، أصيب بإصابات في وجهه والجزء العلوي من جسده، ولكنه لم يبلغ عن الهجوم إلا بعد بضعة أسابيع عندما سعى للحصول على العلاج الطبي.

وعند تفتيش منزل المتهم، عثرت الشرطة، على سلاح بالإضافة إلى ذخيرة.

وتم احتجاز الرجل منذ الجمعة الماضية.