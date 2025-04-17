إصابة 14 عاملة باختناق إثر حريق في مصنع ملابس بالإسكندرية

أصيبت 14 عاملة باختناق، الأربعاء، إثر نشوب حريق بمصنع ملابس كائن في عزبة الموظفين، على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الزراعي، في نطاق حي شرق.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، ومدير إدارة الحماية المدنية، حول إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع ملابس، وجرى السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، رفقة 9 سيارات إسعاف، و4 سيارات إطفاء، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بمصنع ملابس، فتم قطع المرافق، فيما عزت المعاينة الأولية وقوعه إلى حدوث ماسٍ كهربائي.

فيما تم نقل 11 مصابة إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابات إلى مستشفى الجمهورية العام، لإسعافهم، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، بإخماد النيران وتبريد آثارها، ومنع تمددها إلى باقي أرجاء المصنع.

ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وذلك حتى تبريد آثاره، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

فيما حصلت "الشروق" على أسماء الـ14 عاملة المصابات في الحريق.

وجاءت أسماء العاملات المصابات، على النحو التالي: "بسملة.إ.ع"، 22 عامًا، "ميادة.م.م"، 23 عامًا، "حنين.م.م"، 23 عامًا، "هدير.ح.م"، 22 عامًا، "هاجر.م.م"، 22 عامًا، "مروة.م.م"، 33 عامًا، "إيمان.م.ع"، 21 عامًا، "أمينة.أ.إ"، 27 عامًا، "أسماء.إ.م"، 23 عامًا، "أميرة.أ.م"، 41 عامًا، "صباح.أ.و"، 43 عامًا، "نورة.خ.ع"، 19 عامًا، "هدير.ع.ع"، 29 عامًا، و"سلمى.م.خ"، 21 عامًا".