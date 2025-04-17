غارة جوية أمريكية تستهدف قوارب محملة بالأسلحة في المياه الصومالية

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت قوارب محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى "ميليشيات الخوارج الإرهابية"، وذلك في المياه الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس: "نفذت هذه العملية الناجحة القوات الأمريكية بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، حيث استهدفت الغارة قاربا لا يحمل علم دولة رسمية إلى جانب قارب صغير كان يقدّم له الدعم، وكلاهما كان محملا بأسلحة وذخائر متطورة تشكل تهديداً مباشراً لأمن الصومال واستقراره، إضافة إلى تهديد أمن شركاء الصومال الدوليين الداعمين لمسيرة بناء السلام".

وأشار البيان، إلى أن التقييمات الأولية الصادرة عن القيادة الأمريكية في أفريقيا، أكدت نجاح الضربة الجوية في تحقيق أهدافها، حيث أسفرت عن تدمير القوارب بشكل كامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت على متنها، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، وردع أي محاولات من قبل الجماعات المتطرفة لتغذية العنف داخل البلاد، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وجددت وزارة الإعلام، دعوتها للمواطنين إلى دعم ومساندة القوات المسلحة ، التي تواصل جهودها الوطنية في سبيل حماية البلاد من خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة، هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.