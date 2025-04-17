 محافظ شمال سيناء يشهد احتفالية توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على أبناء سيناء - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 10:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

محافظ شمال سيناء يشهد احتفالية توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على أبناء سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 10:45 م

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، احتفالية توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد علي عدد من أبناء شمال سيناء، والتي جرت في رحاب جامعة العريش تحت عنوان «قد الحلم وأكبر»، في حضور القيادات العسكرية والتنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.

وتابع المحافظ، توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد علي ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الذين تخطوا سن الثلاثين من أبناء سيناء.

وأضاف المحافظ أن اللجنة التجنيدية جاءت في إطار حرص الدولة على إنهاء المواقف التجنيدية لأبناء شمال سيناء من ذوي الهمم ومن الشباب الذين تجاوزوا سن ٣٠ عاما بجميع مراكز ومدن المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك