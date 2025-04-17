محافظ شمال سيناء يشهد احتفالية توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على أبناء سيناء

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، احتفالية توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد علي عدد من أبناء شمال سيناء، والتي جرت في رحاب جامعة العريش تحت عنوان «قد الحلم وأكبر»، في حضور القيادات العسكرية والتنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.

وتابع المحافظ، توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد علي ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الذين تخطوا سن الثلاثين من أبناء سيناء.

وأضاف المحافظ أن اللجنة التجنيدية جاءت في إطار حرص الدولة على إنهاء المواقف التجنيدية لأبناء شمال سيناء من ذوي الهمم ومن الشباب الذين تجاوزوا سن ٣٠ عاما بجميع مراكز ومدن المحافظة.