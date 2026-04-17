الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر أمام شباب بلوزداد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة عمر جابر الظهير الأيمن، خلال مواجهة شباب بلوزداد في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن عمر جابر شعر بشد في عضلة السمانة، وبناءً عليه تم تغييره بالتنسيق مع الجهاز الفني منعًا لتفاقم الإصابة.

وأضاف أنه سيتم تقييم إصابة عمر جابر ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي له لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.