أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوجو تشافيز" في ترمسعيا.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت الكيلة: "لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 443 حالة، أي بنسبة 80 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة، موضحة أن 2597 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 18,971 مواطناً ومواطنة.