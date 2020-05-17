 الإفتاء عن مشقة الصيام مع شدة الحر: ثوابه أعظم - بوابة الشروق
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الإفتاء عن مشقة الصيام مع شدة الحر: ثوابه أعظم

نور رشوان
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 3:59 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 3:59 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة الحر، فإن ثوابه يكون أعظم.

وأضافت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: "إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ" رواه الدارقطني».

 

إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حر فإن ثوابه يكون أعظم؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى...

تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٠

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