الإفتاء عن مشقة الصيام مع شدة الحر: ثوابه أعظم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة الحر، فإن ثوابه يكون أعظم.
وأضافت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: "إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ" رواه الدارقطني».
إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حر فإن ثوابه يكون أعظم؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى...
تم النشر بواسطة دار الإفتاء المصرية في الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٠