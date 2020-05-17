الإفتاء عن مشقة الصيام مع شدة الحر: ثوابه أعظم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة الحر، فإن ثوابه يكون أعظم.

وأضافت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: "إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ" رواه الدارقطني».