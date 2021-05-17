 الرئيس الموريتاني يصل إلى باريس للمشاركة في القمة الاقتصادية لأفريقيا - بوابة الشروق
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الرئيس الموريتاني يصل إلى باريس للمشاركة في القمة الاقتصادية لأفريقيا

نواكشوط (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 1:40 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 1:40 م

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أشغال قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية".

 

وتهدف القمة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى حشد الموارد المالية الكفيلة بإنعاش اقتصاد القارة الأفريقية بعد جائحة كورونا.

 

وجاءت مبادرة الرئيس الفرنسي لعقد القمة من أجل جذب الاستثمار إلى أفريقيا في القطاعين العام والخاص.

 

ويشارك في القمة قادة بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية وساحل العاج ومصر وإثيوبيا وغانا ومالي وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والسنغال والسودان وتوجو وتونس، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والاتحاد الأوروبي.

 


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