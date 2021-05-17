التايمز: موظفون في القصر البريطاني يطالبون بتخلي هاري وميجان عن الألقاب الملكية

ذكرت مصادر مطلعة داخل القصر الملكي البريطاني، أن كبار موظفي العائلة المالكة في بريطانيا اقترحوا أن يتوقف دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن استخدام ألقابهما في حال شعورهما بخيبة أمل كبيرة من خلفيتهم الملكية.

وأوضحت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني، أن كبار موظفي القصر -الذين لم تذكر أسماءهم- دعوا هاري وميجان إلى التوقف عن تسمية أنفسهما بالدوق والدوقة بعد انتقاد هاري الأخير للعائلة المالكة، مضيفة إن موظفي القصر أدانوا بشدة الهجمات المستمرة من قبل هاري وميجان على العائلة المالكة، كما أعربوا عن وجود شعور متنام داخل القصر بـ"الذهول والخيانة".

ولفتت الصحيفة إلى أن هاري قد ترك كبار أفراد العائلة المالكة في حيرة من أمرهم بسبب تصريحاته في مقابلة مليئة بالكلمات البذيئة، الأسبوع الماضي، مع الممثل الأمريكي داكس شيبارد، قائلة إن هناك غضبا شديدا لدى العائلة لأنه تحدث بعد مرور شهر واحد فقط على وفاة جده، موضحة أن مساعدو العائلة الملكية أعربوا عن قلقهم من أن الزوجين قد فقدا الاتصال بالواقع من خلال التركيز المستمر على أنفسهما فقط في الوقت الذي فقد فيه ملايين الأشخاص وظائفهم وأحبائهم أثناء وباء كورونا.

وتابعت الصحيفة: "على الرغم من أن المساعدين قد أعربوا سابقا عن رغبة حقيقية لبناء جسور مع عائلة ساسكس، لكنهم أشاروا إلى أنه قد بات من المستحيل الآن إعادة بناء أي شيء في الوقت الذي يستمر فيه الثنائي في تدمير كافة الجسور".

يذكر أن الأمير هاري -البالغ من العمر 36 عاما- قال في المقابلة التي استمرت لمدة 90 دقيقة، إنه وميجان، اللذين ينتظران طفلهما الثاني، قد انتقلا إلى مونتيسيتو في كاليفورنيا لإنهاء سلسلة "الألم الجيني" التي كانا يعانيان منها، فيما قالت مصادر للصحيفة الأسبوع الماضي إن أمير ويلز تشارلز شعر بالحيرة من تجدد انتقاد ابنه الأصغر له، ومع ذلك، من المفهوم أن الزوجين لن يواجهوا أي ضغط من الملكة للتوقف عن استخدام ألقابهم.