 كوريا الجنوبية تسجل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 17 مايو 2021 6:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:39 ص

 أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 619 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 132 ألفا و 290 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1903 .

كما تعافي من المرض 399 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 122 الفا و 163 حالة.

وقد حصل حتى الآن 3 ملايين و 733 ألفا و 806 أشخاص على أول جرعة من لقاحات فيروس كورونا، أي نحو 3ر7% من تعداد سكان البلاد، وذلك منذ بدء برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك