بريطانيا: قطاع الطيران يدعو لإضافة أمريكا ومناطق أوروبية للقائمة الخضراء

حث قطاع الطيران في بريطانيا، الحكومة على تخفيف قيود السفر بشكل أكبر مع إعادة فتح حدود المملكة المتحدة اليوم الإثنين.

ودعا رئيسا الخطوط الجوية البريطانية ومطار هيثرو إلى إضافة الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي إلى ما يعرف بـ "القائمة الخضراء" والتي يُعفَى القادمون من دولها من الخضوع للحجر الصحي، على أن يحدث ذلك في وقت مناسب قبل موسم العطلات الصيفية، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية شون دويل: "العالم اليوم ليس مفتوحًا لنا".

ولا يستطيع البريطانيون أن يزوروا سوى عدد قليل من الوجهات مثل البرتغال وجبل طارق دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

وقال جون هولاند كاي، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو: "نحن لا ندعو إلى عودة فورية إلى السفر غير المقيد، لكن يمكننا الآن السماح بالسفر على نحو مسؤول إلى وجهات أخرى منخفضة المخاطر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك تدفق ثابت للمسافرين المغادرين داخل منطقة تسجيل الوصول في مبنى الركاب رقم (5) بمطار هيثرو صباح اليوم، لكن المطار قال إنه لا يزال يتعامل مع أعداد ركاب أقل كثيرًا من المعتاد.

كما يريد القطاع من الحكومة نشر قائمة بالبلدان التي يُتوقع إدراجها على "القائمة الخضراء"، لتشجيع المزيد من الأشخاص على حجز عطلاتهم الصيفية، وكذلك إعفاء المسافرين الحاصلين على اللقاح من اختبارات "كوفيد-19" باهظة الثمن عند عودتهم، وفقا للصحيفة.

ووفقًا للخطوط الجوية البريطانية، فقد زادت عمليات البحث عن العطلات إلى البرتغال سبعة أضعاف مقارنة بالأسبوع السابق بعد إدراجها على القائمة الخضراء في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كان هناك أيضًا ارتفاع في الاهتمام بالرحلات إلى إسبانيا والولايات المتحدة، على الرغم من أن المسافرين العائدين منها سيواجهون شرط الخضوع للعزل الذاتي.