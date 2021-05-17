قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر دائمًا ما تقف صامدة أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصف قوات الاحتلال وتوفر له المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الأحد، أن مصر تتحرك بقوة لحل التصعيد بين الفلسطينين والإسرائيليين، لوقف نزيف الدم من الشعب الفلسطيني.

وعن تعين أسر الشهداء، أوضح أنه تم إنشاء المجلس القومي للشهداء والمصابين بعد ثورة الـ 25 من يناير عام 2011، والذي اضطلع بمسؤولية توفير احتياجات أسر الشهداء والمصابين قبل عام 2014.

وأشار إلى إصدار الرئيس قانونًا جديدًا عام 2020، والذي تم إنشاء صندوق بمقتضاه تحت اسم تكريم أسر ضحايا العمليات الحربية والأمنية، مضيفًا أنه تم إصدار قرارًا بتعين أبناء أو أقارب الدرجة الأولى لأسر الشهداء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء فى بيان، عن موافقة رئيس الجمهورية على قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين أسر ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية من المدنيين المستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018 ووفقًا لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 طبقًا للأسماء المنشورة.

ولفت بيان المحافظة إلى قائمة أسماء ضمت 1260 من الشهداء والمصابين الذين تم تسجيلهم من ضحايا العمليات الإرهابية ابتداءً من يوم 18 يناير 2018.

