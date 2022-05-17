خادم الحرمين الشريفين يشكر قادة الدول العربية على تمنياتهم له بالصحة والعافية

عقد مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، شكر خادم الحرمين الشريفين قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، وللمواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة.

وقال، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي: «نحمد الله على ما تفضل به على هذه البلاد من شرف عظيم ومرتبة رفيعة، بخدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم، وعلى توفيقه لها في تمكين أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين في الحرمين، خلال شهر رمضان، والاهتمام والعناية بسلامتهم وأمنهم».

وأطلع العاهل السعودي، مجلس الوزراء على فحوى المحادثات التي جرت مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي بعثها إلى أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية بوروندي.

وعبر مجلس الوزراء عن مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، لما فيه خيرٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها».

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

#مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.#واس pic.twitter.com/2JcgWblTL4 — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 17, 2022

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مساء الاثنين ما قبل الماضي، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للاطمئنان على صحته.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بيانا أفاد من خلاله بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقال الديوان الملكي إن «نتيجة الفحوصات كانت سليمة»، وأشار إلى أن الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة.