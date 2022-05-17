بوريل: الحرب الروسية الأوكرانية بلغت لحظة حرجة ونقطة فارقة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستمر في جهوده؛ لتوفير الدعم لأوكرانيا، مشددًا على أهمية هذا الدعم؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية في لحظة حرجة ونقطة فارقة.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لن يترك أوكرانيا بدون معدات لازمة، مشيدًا بالهجمات المضادة لكييف في دونباس، والنجاحات المتحققة في مواجهة الروس.

وأشار إلى أن الأوكرانيين يظهرون قدرة على المقاومة، عندما تشهد المدن المختلفة هجومًا روسيًا، قائلًا إن الدعم العسكري الكلي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وصل إلى ملياري يورو.

وأكد أن الدول الأعضاء من ناحيتها تبذل الكثير من الجهود، مضيفًا: «عملية توصيل المعدات مستمرة، بعثتنا إلى أوكرانيا عادت إلى كييف اليوم، وندعم السلطات الأوكرانية عبر الأنشطة المدنية وكذلك ندعم الإدارة».