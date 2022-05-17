لافروف: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن «الناتو بقيادة الولايات المتحدة -التي أخضعت الغرب بأكمله- انتهك بشكل صارخ الالتزام بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين».

وقال لافروف متحدثا خلال الماراثون التعليمي الاتحادي «نيو هورايزونز»: «إن زملاءنا في الناتو، تحت قيادة الولايات المتحدة، الذين أخضعوا الغرب بأكمله، أصبح من الواضح الآن للجميع، أنهم قد انتهكوا بشكل صارخ التزاماتهم بعدم تعزيز أمنهم على حساب الآخرين، وعدم السماح لأي منظمة أخرى، بمراكز قيادية، من أن تملي إرادتها على البقية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الثلاثاء، أضاف لافروف أن «نتيجة مثل هذا الخط الغربي، كان التوسع غير المقيد لحلف شمال الأطلسي إلى الشرق».

ولفت إلى أن «انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا»، قائلا: «انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا؛ لأنهما شاركتا منذ فترة طويلة في مناورات الحلف».

وأمس الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع السويد وفنلندا، موضحًا أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أراضيهما سيتطلب ردا من روسيا.

وأضاف خلال كلمته في قمة زعماء دول منظمة الأمن والتعاون الجماعي، في العاصمة الروسية موسكو، أن المرحلة الحالية تشهد اختبار آليات لزعزعة الاستقرار في الاتحاد السوفييتي السابق.

وأشار بوتين إلى أنه سيتم التوقيع من الدول الأعضاء بالمنظمة على إعلان مشترك للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية وتوسيع التنسيق دوليًا.

وقالت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، الاثنين، إنه يتعين على السويد أن تنضم إلى الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة «لضمان سلامة الشعب السويدي».

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب زعيم المعارضة السويدية، أولف كريسترسون، في ستوكهولم الاثنين، أكدت أندرسون أن الوضع الحالي يتطلب من السويد الانضمام إلى التحالف العسكري.

ومن شأن الخطوة إلى رفع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود فنلندا والسويد، لكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم الانتهاء منها حيث يتعين على المجالس التشريعية لجميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين الموافقة على المتقدمين الجدد.