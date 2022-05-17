ستولتنبرج: تحفظات تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو يجب أن تؤخذ في الاعتبار

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قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، إن التحفظات التركية على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الدفاعي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وأوضح ستولتنبرج في تغريدة عبر تويتر عقب اجتماع يوم الاثنين مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "تركيا حليف قيم وأي مخاوف أمنية تحتاج إلى معالجة".

وأضاف: "يجب أن نقف معا في هذه اللحظة التاريخية".

وأعلنت فنلندا والسويد في الآونة الأخيرة عن سعيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي زاد فيه غزو روسيا لأوكرانيا من المخاوف الأمنية. وقالت تركيا إنها لن توافق على انضمام الدولتين إلا إذا تم استيفاء شروط معينة.

وانتقد الرئس التركي رجب طيب أردوغان مجددا يوم الاثنين إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف قائلا إنه لا يستطيع الموافقة على انضمام الدول التي فرضت عقوبات على تركيا.

وكرر تعليقات بأن كلا البلدين يدعمان "المنظمات الإرهابية" بما في ذلك حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في برلين يوم الأحد انتقد تشاووش أوغلو عدة دول أعضاء لتقييدها صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب حربها ضد هذه الجماعات.

وفي الأسبوع الماضي، اتهم أردوغان الدولتين الاسكندنافيتين ووصفهما بأنهما "بيوت ضيافة للمنظمات الإرهابية".

ومن غير الواضح كيف يمكن إقناع تركيا بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي.

ويقول دبلوماسيون إن تصريحات من قبل الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب وصفقات أسلحة يمكن أن تلعب دورا.