زياد بهاء الدين عن انزعاج البعض من انسحاب الدولة من الشركات الكبرى: ما يهمني أن تكون الوثيقة بها منطق

علق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على انزعاج البعض من انسحاب الدولة من الشركات الكبرى مثل الحديد والصلب، قائلا إنه لا يشغله تحديد القطاعات أو الصناعات التي تستمر فيها الدولة أو لا، بقدر ما يهمه أن تكون الوثيقة المرتبطة بها منطق.

وأضاف بهاء الدين، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء الاثنين، أن «المنطق يقول إنه عندما تكون الصناعة المطلوبة تحتاج إلى دعم واستثمار أكبر من قدرة القطاع الخاص وصبر حوالي 30 أو 40 سنة كي تأتي بعائد ولها أثر تنموي مهم، لا أسمح بأن يتملكها القطاع الخاص لوحده لقيمتها الاستراتيجية أو العسكرية».

وذكر أن هناك محددات، إذا وضعت بطريقة صحيحة سيتم الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل تلقائي، لكن يفضل ألا يتم الحديث عن الشركات التي تستمر فيها الدولة والتي لا تستمر فيها، مضيفًا: «ممكن حاجة القطاع الخاص يعملها أحسن وممكن حاجة الدولة تكون مطلوبة فيها بالضرورة؛ نحدد المعايير التي يحتكم إليها عشان نعرف الدولة المفروض تكون بتعمل إيه وتنسحب من إيه وتتشارك مع القطاع الخاص في إيه».