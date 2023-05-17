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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة القصيم.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أوردتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنها نفذت حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة القصيم.

وأضافت أن المدان خليفة بن سالم بن محمد العقيد، سعودي الجنسية، على قتل زوجته هند بنت عبد الله بن محمد العقيد، سعودية الجنسية، باستدراجها وإركابها بسيارته إلى منطقة صحراوية ودهسها مما أدى إلى وفاتها.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقة صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.