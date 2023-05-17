 ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبها خارج مطروح لبيعها بالسوق السوداء - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مايو 2023 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبها خارج مطروح لبيعها بالسوق السوداء

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:50 م

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 8 أطنان من القمح، قبل تهريبهم خارج المحافظة، فضلًا عن تحرير 33 مخالفة متنوعة في حملات تفتيشية على أسواق مدينتي سيوة والعلمين.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، أن حملة تفتيشية على أسواق مدينة العلمين، أسفرت عن ضبط 8 أطنان من القمح قبل تهريبها خارج المحافظة، بالإضافة إلى تحرير 10 مخالفات متنوعة، وضبط 22 مخالفة في حملة تفتيشية على أسواق مدينة سيوة.

وكانت المضبوطات عبارة عن بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات من الأقماح، وتحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك