ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبها خارج مطروح لبيعها بالسوق السوداء

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 8 أطنان من القمح، قبل تهريبهم خارج المحافظة، فضلًا عن تحرير 33 مخالفة متنوعة في حملات تفتيشية على أسواق مدينتي سيوة والعلمين.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، أن حملة تفتيشية على أسواق مدينة العلمين، أسفرت عن ضبط 8 أطنان من القمح قبل تهريبها خارج المحافظة، بالإضافة إلى تحرير 10 مخالفات متنوعة، وضبط 22 مخالفة في حملة تفتيشية على أسواق مدينة سيوة.

وكانت المضبوطات عبارة عن بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات من الأقماح، وتحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.