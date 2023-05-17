 السعودية تؤكد مواصلة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تؤكد مواصلة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 5:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 5:46 ص

 أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء إن " المجلس تناول آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم ولاسيما مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين".

وجدد التأكيد على "مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق".

وأوضح أن مجلس الوزراء تطرق إلى "ما توليه المملكة من الاهتمام بتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم ودفعها إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات، وكذا مد الجسور مع المنظمات متعددة الأطراف بما يزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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