متحدث الوزراء: نمتلك ثروة عقارية جيدة ونسعى لتصدير العقار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، تتضمن تسهيل تملك الأجانب للعقارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الأجانب كانوا يواجهون مشكلات في تملك العقارات؛ بسبب تحديد القانون لتملكهم عقارين فقط كحد أقصى.

وتابع: «هذا الوضع السابق لا معنى له في ظل امتلاكنا لثروة عقارية جيدة»، قائلًا إن «الدولة تسعى إلى تصدير العقار (بيعه للأجناب من أجل التملك) للحصول على حصيلة دولارية».

وأشار متحدث الوزراء، إلى إصدار المجلس توجيهًا للبنوك من أجل التعامل مع الأجنبي الذي بصدد تأسيس شركة، وفتح حساب له دون انتظار موضوع الإقامة سواء للشركة أو الفرد.

وذكر أن بعض القرارات بحاجة إلى تعديلات تشريعية في قانون الاستثمار وقوانين أخرى، معقبًا: «نتوجه فورًا لمجلس النواب، ونأمل أن يتبنى تلك التعديلات لزيادة حجم الاستثمارات في مصر».