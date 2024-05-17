 الوادى الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد جراء عواصف ترابية شديدة - بوابة الشروق
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الوادى الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد جراء عواصف ترابية شديدة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 12:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 12:54 ص

تواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة التي تشهدها المحافظة
وتواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.
كانت محافظة الوادي الجديد، قد شهدت مساء امس الخميس، عواصف ترابية شديدة ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة، نتيجة عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

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