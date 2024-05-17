حفل فني واستعراضي لفرقة المكتبة للتراث الشعبي على المسرح الروماني بدمنهور

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن إقامة بعض الأمسيات والفعاليات المسائية المجانية للترفيه عن أبناء مدينة دمنهور خلال الإجازة الصيفية.

وأشارت بلبع فى بيان لها، إلى إقامة مكتبة مصر العامة بدمنهور حفل فني استعراضي لفرقة المكتبة للتراث الشعبي على المسرح الروماني بالحديقة كأولى الأمسيات الفنية المقامة خلال الإجازة الصيفية لأبناء مدينة دمنهور.

ومن جانبه، أكد أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن الحفل تضمن مجموعة من التابلوهات الفنية الشعبية من التراث المصري الأصيل، منها الحجالة والتنورة والمولوي وعرض الحصان بالإضافة إلى الاستعراضات الفلاحي والنوبي والصعيدي وغيرها وسط حضور حاشد من الشباب والأطفال والأسر من رواد المكتبة.

وأضاف أنه إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين، وتشكيل الشخصية، وتنمية، وتشجيع المهارات الابتكارية، والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء بعمل ورش (تحدي القراءة – قراءة مفتوحة – لعبة حل الغاز – ألعاب تفاعلية تنمية مهارات – لعبة كلمات بعنوان الانتماء وحب الوطن – ورشة تلوين متنوعه، وتم عرض بعض المواهب، متابعا: "سيتم مواصلة أتوبيس المكتبة المتنقلة في عمل زياراته الميدانية داخل مراكز محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة منها مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة.