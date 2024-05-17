محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الجمعة، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الذي يزور مدينة الإسكندرية على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية.

ثمن اللواء محمد الشريف الدور العظيم والجهود الدولية التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وتصديها لمسؤولياتها تجاه تعزيز السلام والتسامح والتعايش المجتمعي والدولي، ومد جسور التواصل والتعاون، وإبراز الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام الداعية بالحكمة إلى خير الإنسانية وسلامها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمد سعيد المجدوعي، مساعد الأمين العام للعلاقات والتواصل الدولي، وعبد الوهاب بن محمد الشهري، مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي، والدكتورة إيمان شرف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والإعلام.