قصف إسرائيلي مكثف على غزة بعد إعلان الاحتلال توسيع عملياته بالقطاع

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تعرض قطاع غزة، اليوم السبت، إلى قصف إسرائيلي مكثف بعد إعلان الاحتلال توسيع عملياته بالقطاع.

وأفاد موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، باستشهاد مواطن وإصابة آخر، بعد استهدافهم من قناصة الاحتلال في شارع 8 بالقرب من مسجد علي بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشار إلى استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.

ولفت إلى استشهاد مواطن في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فضلًا عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الشجاعية.

وذكر أن قصف الاحتلال على منزل بالمخيم الغربي لمدينة خان يونس جنوب القطاع أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من المصابين.

وقال إن طيران الاحتلال المسيّر استهدف مجموعة من المواطنين خلف مسجد الشافعي في معسكر خان يونس جنوب القطاع.

ونقل عن مصادر صحفية، قولها إن «آليات إسرائيلية توغلت في منطقتي أبو العجين والجعفراوي جنوب شرق دير البلح».

ولفت إلى سقوط شهيد وجرحى ودمار كبير جراء قصف الاحتلال لخيمة داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة ضمن ما وصفه بخطوات افتتاحية لعملية عسكرية موسعة تحت اسم «مركبات جدعون».

وذكر أن الغارات الجوية المكثفة خلال اليومين الأخيرين، والتي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين بحسب تقارير من القطاع، تُعد تصعيداً في الضغط في إطار المفاوضات بشأن صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «هآرتس» العبرية.

وبحسب الصحيفة، أضاف الجيش الإسرائيلي أنه في حال عدم إحراز تقدم في هذه المفاوضات، فإنه يعتزم إطلاق العملية خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا السياق، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لسكان شمال القطاع بالتحرك جنوباً تمهيداً لتوسيع العملية البرية.