حقق بنك البركة مصر أداءً ماليًا لافتًا خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبياناته المالية المستقلة، ما يعكس مرونة البنك وقدرته على تحويل رؤيته الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة وبما يستجيب مع متغيرات السوق واحتياجات العملاء.

وبحسب النتائج، بلغ صافى الأرباح بعد الضريبة 959 مليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج عن هذا الأداء زيادة إجمالى الإيرادات التشغيلية بنسبة 47% لتسجل2.167 مليارجنيه، حيث حقق صافى الدخل من العائد نموا بنسبة 35% ليصل إلى 1.81 مليار جنيه، إلى جانب نمو قوى فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 164%، مسجّلًا 357 مليون جنيه لتحقق 16.5% من إجمالى الإيرادات التشغيلية، وهو ما يعكس نجاح البنك فى تنويع مصادر الدخل وتعزيز خدماته المالية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ معدل العائد على متوسط الأصول (ROAA) 2.8%، بينما سجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 30.6%. كما ارتفع إجمالى الأصول إلى 134.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بنهاية عام 2024، فى حين وصلت حقوق الملكية إلى 12.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

فيما يخص محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، فقد استمرت فى النمو لتصل إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما ارتفعت إجمالى ودائع العملاء إلى 112.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%، مما أدى إلى تسجيل نسبة التمويلات إلى الودائع 57.7% بنهاية الربع الأول من العام.

وفى سياق استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة التمويل، بلغت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات 50.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه ونسبة نمو 5.8% مقارنة بنهاية عام 2024. حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة مبلغ 43.3 مليار جنيه، بارتفاع 3.5 مليار جنيه ونسبة نمو 9%. أما محفظة تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغت 7.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

وفيما يتعلق بمحفظة التمويلات المقدمة للأفراد، فقد ارتفعت إلى 14 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ونسبة نمو 12% مقارنة بنهاية عام 2024. كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد مبلغ 263 مليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%.

وبالنسبة لمحفظة ودائع الأفراد، فقد شهدت نموًا واضحًا لتصل إلى 68 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة 5.4 مليار جنيه ونسبة نمو 8.7%، ما يمثل 60.5% من إجمالى ودائع العملاء. كما ارتفعت ودائع الشركات إلى 44.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 542 مليون جنيه ونسبة نمو 1.2%.

وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، معلقًا على هذه النتائج: «تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 انطلاقة قوية لمصرفنا فى مطلع العام الحالى، فنحن لا ننظر إلى هذه الأرقام كمجرد مؤشرات مالية فقط ولكن كاستمرار لنجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على مواكبة التغيرات المتسارعة فى السوق المصرفية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. الأداء المتوازن عبر مختلف المؤشرات يعكس التزامنا العميق برؤية تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز تنافسية الأعمال من خلال حلول مصرفية مبتكرة، ويؤكد مكانتنا كمؤسسة مالية تسعى بجد لأن تكون شريكًا فاعلًا فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى. هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا جهود فريق عمل ملتزم، يؤمن بهذه الرؤية ويسعى لتحويلها إلى واقع فعلى يخدم مصالح عملائنا وشركائنا».