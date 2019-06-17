مصابون بالشلل في ألمانيا يجربون مقاعد متحركة يتم التحكم بها بالأفكار

يختبر مرضى مصابون بالشلل في أحد مستشفيات مدينة بوخوم الألمانية، مقاعد خاصة يتم التحكم فيها بقوة الأفكار، حيث يسعى فريق من الأطباء والمهندسين من خلال الدراسة الميدانية التي تشمل عشرة مرضى كخطوة أولى، لمعرفة كيف يحدث التحكم في الأفكار بواسطة ما يعرف بمفاتيح التحكم في الحواسيب الدماغية، وذلك في وسط قريب من الواقعي، ومع مرضى حقيقيين.

وعرض المشروع اليوم الاثنين في مستشفى بيرجمانس هايل الجامعي في بوخوم.

استطاع أربعة من المرضى العشرة المشاركين في المشروع البحثي، وبعد تدريب استمر بضعة أسابيع، توجيه المقعد والمرور به من خلال مسار به معوقات بسيطة، حسبما أوضح رامون مارتينيز أوليفيرا، جراح الأعصاب في مستشفى بيرجمانس هايل.

ويتطلب سير المريض معتمدا على ذاته في هذا المسار تركيزا خاصة وحماسة لدى المريض.

أكد الباحثون أنه لا يزال أمام هذه الفكرة وقت طويل حتى تصبح نافعة للمصابين بالشلل.

تقوم طاقية من الأقطاب الكهربية خلال هذه التقنية بالتقاط نبضات المخ لدى سائق المقعد المتحرك ونقلها إلى حاسوب.

أكد الباحثون أن الطريق من المختبر إلى المستشفى خطوة هامة للبحث الأساسي في هذا المجال.