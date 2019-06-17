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منتخب هايتي يقلب تأخره لفوز ثمين على برمودا في الكأس الذهبية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 9:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 9:17 ص

نجح منتخب هايتي، في العودة للمباراة، التي جمعته مساء أمس الأحد، مع نظيره برمودا، بعد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات أمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا.

وأنهى منتخب برمودا الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله دانتي ليفيروك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، سجل فرانتزدي بييروت هدفين في الدقيقتين 54 و66 ليقود منتخب هايتي للفوز الثمين وصدارة المجموعة مؤقتا انتظارا لنتيجة مباراة كوستاريكا مع نيكاراجوا.


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