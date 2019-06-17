البحرية الألمانية تدشن فرقاطة جديدة بعد تأخر 4 سنوات

دشنت البحرية الألمانية فرقاطة جديدة من ضمن أربع فرقاطات من طراز "بادن فورتمبرج" كان من المفترض ضمها إلى الخدمة قبل أربع سنوات.

وخلال مراسم تدشين الفرقاطة الجديدة، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية اليوم الاثنين إن الفرقاطة الجديدة واحدة من أحدث سفن سلاح البحرية.

وفي إشارة إلى التأخيرات، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي " لقد كان هناك طريق طويل حتى وصلنا إلى هذا اليوم".

ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 1ر3 مليار يورو ويصل طول الفرقاطة الواحدة إلى نحو 150 مترا كما أنها تتسم بطاقم أساسي أصغر من سابقاتها، ويمكن للفرقاطات الجديدة أن تبقى في مهمة لمدة تصل إلى عامين دون الاضطرار إلى عودتها إلى ألمانيا لإجراء أعمال صيانة كبيرة.

ويتسع سطح الفرقاطة الواحدة لمروحيتين كما أنها مزودة في جانبيها بأربع قوارب إنقاذ سريعة جاهزة للانطلاق ومزودة أيضا بخمسة مدافع رشاشة ونظامين للدفاع الجوي قصير المدى.

من جانبه، قال راينر برينكمان، نائب الأدميرال، وقائد الأسطول إن هذا يوم جيد للبحرية، مشيرا إلى أن هذه هي أول مرة يتطور فيها هذا السلاح منذ نهاية الحرب الباردة.