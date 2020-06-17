وزيرة التضامن: العام الجاري يحمل أكثر من علاوة لأصحاب المعاشات

القباج: انحياز الرئيس لأصحاب المعاشات يعكس الرغبة في تحسين أحوالهم

القباج: القيمة المتجمدة للعلاوات الخمسة تبلغ 35 مليار جنيه





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام الجاري يحمل أكثر من علاوة لأصحاب المعاشات، موضحة أن أول تلك العلاوات هي صرف العلاوات الخمس، التي طال الجدال حولها منذ سنوات، إلى أن انتهى بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات.

وأضافت «القباج» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن انحياز الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات يعكس الرغبة في تحسين أحوالهم، وتحيز الحكومة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن أصحاب المعاشات المستحقة في الفترة من 1 يونيو 2006 حتى 1 يونيو 2015 لم يكن لهم علاوة خاصة على الأجر المتغير، وبالتالي لم تنتقل للمعاش كزيادة إضافية، متابعة أن الرئيس ومجلس الوزراء وجها بإضافة تلك العلاوة في مارس الماضي، في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة للحد من تداعيات كورونا.

وأشارت إلى أن القيمة المتجمدة للعلاوات الخمسة تبلغ 35 مليار جنيه، مضيفة أن عشرة ملايين مواطن سيستفيدون من زيادة المعاشات لـ14%، فضلًا عن صرف العلاوات الخمس لـ2.4 ملايين مواطن.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أكدت أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات.