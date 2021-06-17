 روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 23 مارس - بوابة الشروق
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روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 23 مارس

د ب أ
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:29 م

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 416 حالة وفاة و14057 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن الحصيلة اليومية للوفيات الجديدة هي الأعلى منذ 23 مارس.

وارتفع إجمالي الوفيات ارتفع إلى 127992 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و264047 إصابة.

وتعافى 11205 أشخاص من إصاباتهم خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و839705 حالات.

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