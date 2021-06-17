المشدد 4 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهمين "حمادة .ث"، و"وحيد.س"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكلا منهما، لاتهامهما بترويج مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل عن تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجدهما، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النازى بقصد الدفاع عن تجارتهما.