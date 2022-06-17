 كندا تعلن رصد 168 إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة - بوابة الشروق
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كندا تعلن رصد 168 إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:03 م

أعلن المسؤولون الكنديون الفيدراليون، اليوم الجمعة، أن هناك 168 إصابة مؤكدة بمرض "جدري القردة" في البلاد.

وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 141 حالة في مقاطعة كيبيك، و21 في أونتاريو، وأربع حالات في ألبرتا، واثنتان في مقاطعة بريتش كولومبيا بأقصى الغرب الكندي حتى اليوم.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، إن "جميع الإصابات كانت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما"، مضيفة أن العديد من الحالات تم ربطها بالاتصال الجنسي برجال آخرين، لكن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى أي شخص كان على اتصال جسدي وثيق بشخص مصاب.

ووسع مسؤولو مونتريال، حملة التطعيم في المدينة، يوم الثلاثاء الماضي، وبدأت مدينة تورونتو في إنشاء عيادات لتحصين الأفراد المعرضين للخطر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.


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