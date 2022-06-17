 انسحاب مجموعة من الفرق من منافسات الدراجات بأوروبا بسبب كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 17 يونيو 2022 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

انسحاب مجموعة من الفرق من منافسات الدراجات بأوروبا بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 2:09 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 2:09 م

أثارت الموجة الجديدة من انتشار عدوى فيروس كورونا في أوروبا العديد من المشكلات في منافسات الدراجات، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق سباق فرنسا الدولي للدراجات.

وشهد سباق "طواف سويسرا" اليوم الجمعة انسحاب أكثر من 30 دراجا من بينهم الروسي ألكسندر فلاسوف متصدر الترتيب العام للسباق والذي ينتمي لفريق بورا هانسجروه الألماني، وذلك بعدما كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى كورونا.

كذلك انسحب فريق الإمارات وفريق فيكتوريوس البحرين والبيسين فينيكس من المنافسات بسبب وجود عدة حالات عدوى بين دراجيهم، وذلك بعد انسحاب فريق جامبو-فيسما أمس الخميس.

كذلك شهد سباق "طواف سلوفينيا" إصابة الدنماركي ميكيل بيرج دراج فريق الإمارات بالعدوى وانسحب زميله النرويجي فيجارد ستيك لاينجن، على سبيل الوقاية، حيث كان يقيم معه في نفس الغرفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك