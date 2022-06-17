سلوفاكيا تبلغ عن تعرض وزارة دفاعها لهجوم إلكتروني

قال وزير الدفاع في سلوفاكيا ياروسلاف ناد لقناة "تي أيه3" التليفزيونية الإخبارية، اليوم الجمعة، إن قراصنة مجهولين شنوا هجوما على وزارة دفاع البلاد، مشيرا إلى أن الهجوم كان كبيرا نسبيا.

غير أن الهجوم تم تفاديه بدون سرقة أي بيانات بفضل آليات الأمن الجيدة لجهاز الاستخبارات العسكرية ، حسبما أكد السياسي المحافظ.

وعلى الرغم من عدم إمكانية إثبات وجود خلفية روسية في الوقت الراهن، عبر الوزير عن شكوكه في أن الهجوم المنسق لعناوين بروتوكول الانترنت "آي بي" من كل أنحاء العالم، كان ردا على تسليم سلوفاكيا أسلحة لأوكرانيا.

وأعلن ناد يوم أمس الخميس فقط أن سلوفاكيا قامت بتسليم 5 مروحيات حربية لأوكرانيا، والتي سيتم سداد قيمتها من جانب الاتحاد الأوروبي.

كانت سلوفاكيا قبل ذلك قد أعطت نظامها الصاروخي المضاد للطائرات "إس-300" لجارتها التي هاجمتها روسيا، إضافة إلى أسلحة أخرى بأكثر من 150 مليون يورو (157 مليون دولار).

ولضمان ألا تظل سلوفاكيا بلا حماية، نصبت ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة في المجمل أربعة أنظمة صواريخ باتريوت في تلك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي مقايضة دورية مشابهة، ستسلم سلوفاكيا قريبا طائراتها المقاتلة السوفيتية من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا، وسيتم حماية مجالها الجوي الخاص بها من جانب بولندا وجمهورية التشيك.