خاص - موسيماني يقترب من تدريب الوحدة الإماراتي

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اقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، من تولي القيادة الفنية لفريق الوحدة الإماراتي، خلفاً للمدير الفني الإسباني مانويل خيمينز.

وذكر مصدر بنادي الوحدة الإماراتي أن إدارة الفريق في مفاوضات متقدمة مع موسيماني؛ من أجل تولي المسؤولية استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن موسيماني الخميس الماضي، رحيله بشكل رسمي عن نادي أهلي جدة السعودي، بعد قيادته للتأهل إلى دوري "روشن للمحترفين".

وكان موسيماني قد تولى قيادة الأهلي المصري وحقق معه العديد من الإنجازات، وتأتي أبرزها تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي، وتوج بمثلهما من بطولة السوبر الأفريقي، وكأس مصر مرة وحيدة.

رحل بيتسو عن تدريب الأهلي المصري في يونيو الماضي بعد عامين قضاهما داخل القلعة الحمراء.