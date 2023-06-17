وزيرا خارجية إيران والسعودية يجريان مباحثات ثنائية في طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، لقاء ثنائيا في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا، اليوم السبت، بأن اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، يعد الثالث من نوعه، عقب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد السعودي مع نظرائهم الإيرانيين خلال الساعات القادمة، لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات بين طهران والرياض، وتعاون البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، لاجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن الوزير بن فرحان وصل إلى مطار طهران ظهر اليوم ، في زيارة رسمية ، تلبية لدعوة من نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

وكان بن فرحان التقى مؤخرا عبداللهيان في كيب تاون، جنوب أفريقيا، وأجرى معه محادثات.

وتأتي الزيارة بعد عدة لقاءات جمعت الوزيرين على هامش اجتماع أصدقاء "بريكس" في جنوب أفريقيا، وفي العاصمة الصينية بكين، حيث اتفقا على متابعة تنفيذ اتفاق بكين.