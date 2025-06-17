إسرائيل تعلن اغتيال القائد الإيراني البارز علي شادماني الذي يتولى قيادة الرد على العدوان

أعلن ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من تصفية "أعلى قيادة عسكرية إيرانية" للمرة الثانية في الحرب الراهنة، وهو علي شادماني.

ووصف الجيش، في بيان له، علي شادماني بأنه "رئيس أركان الحرب الجديد في إيران".

‌‏وكان قد أُعلن منذ أربعة أيام فقط عن تولي شادماني قيادة مقر خاتم الأنبياء في إيران، وتولي تنسيق وقيادة الرد على العدوان الإسرائيلي.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان شادماني قد تولى بالفعل رئاسة الأركان، أم أن منصبه الجديد كان يتيح له فع ليا قيادة كل القوات الإيرانية.

ووصف الجيش الإسرائيلي هذه العملية بأنها نجاح فس استهداف "أرفع قائد عسكري للنظام الإيراني" للمرة الثانية.

آخر تصريحات شادماني بصفته قائد مقر "خاتم الأنبياء" كان منذ يومين حيث توعد باستمرار عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل "بشكل أكثر تدميراً حتى نجعل العدو يندم ندماً شديداً".