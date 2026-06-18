وكيل تعليم كفر الشيخ يبحث مع مديري الإدارات التعليمية الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2026

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور محمد فاروق مبارك، وكيل المديرية، ووائل لطفي، مدير إدارة التعليم الثانوي، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء، وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمقار اللجان والاستراحات، والتأكد من جاهزيتها من حيث النظافة والتأمين وتوفير سبل الراحة اللازمة للقائمين على أعمال الامتحانات.

وشدد «جودة»، على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، والتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، مع توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وطمأنينة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التواصل الفوري بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، مع التأكيد على المتابعة اللحظية لكل اللجان على مستوى المحافظة.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم، في ختام الاجتماع، عن ثقته في قدرة القيادات التعليمية والعاملين بالمنظومة على إنجاح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح.