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أعلنت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، مساء الأربعاء، عن مقتل نائب القنصل العام التركي، ومرافقيه في إطلاق نار بأربيل، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.