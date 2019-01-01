 مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في إطلاق نار بأربيل - بوابة الشروق
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مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في إطلاق نار بأربيل

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 2:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 2:01 م

أعلنت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، مساء الأربعاء، عن مقتل نائب القنصل العام التركي، ومرافقيه في إطلاق نار بأربيل، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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