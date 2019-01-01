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هاني رمزي يكشف حقيقة هجومه على أحمد المحمدي

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 2:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 2:09 ص

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عن حقيقة تصريحاته حول أحمد المحمدي قائد الفراعنة.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أحترم تاريخ أحمد المحمدي ولكن كان من الممكن أن يكون له دور أفضل كقائد للمنتخب».

وأضاف المدرب العام للمنتخب: «لست معتادًا على الحديث عن اللاعبين، المسئولية تقع على الجميع ولن أتحدث عن لاعب دون الأخر، ولكن كان هناك بعض القصور، وكان لا بد من أن يكون هناك بعض الحزم من المحمدي على اللاعبين».

وأتم : «لن أرد أو أتناقش مع لاعب، لا أقلل من قدره، ولكن المناقشة بين مدرب ولاعب مستحيل أن تنجح».


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