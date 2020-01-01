مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وسانوفي لتأمين لقاح ضد كورونا العام المقبل

كشف مصدر مطلع أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وشركة سانوفي الفرنسية للأدوية لتأمين لقاح ضد فيروس كورونا، تهدف إلى توفير 300 مليون جرعة في النصف الثاني من عام 2021، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال المصدر الذي لم تحدد بلومبرج هويته بناء على طلبه نظرا لأن المباحثات سرية: إن المشاورات هي جزء من حملة توعية من جانب المفوضية الأوروبية للعديد من شركات الأدوية، ومن بينها جونسون آند جونسون، موديما، كيور فاك، بيوتيك، وأخريات.

وأضاف أن المشاورات تهدف إلى التوصل لاتفاقيات بشأن عملية شراء مسبقة لأي لقاح ناجح ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وأكد ممثل لشركة سانوفي عدد الجرعات التي يتم النقاش بشأنها.

ولم تعلق "بيوتيك"، ولم ترد على الفور "كيورفاك" على طلب التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى جونسون وموديما على الفور، وفقا لبلومبرج.

وتولت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أيضا مسؤولية اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين أربع دول أعضاء بالتكتل وشركة أسترا زينيكا الانجليزية السويدية لتوزيع لقاح محتمل ضد مرض كوفيد-19.

وكان الهدف من الاتفاق هو توفير ما بين 300 إلى 400 مليون جرعة على مراحل اعتبارا من نهاية عام 2020.