محافظ المنوفية: إزالة 353 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق الموجة 16

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 353 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة ال ١٦ لإزالة التعديات وحتي الآن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع مخالفات البناء والتصدي بكل حزم للمخالفين لاسترداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أنه تم إزالة 188 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 13 ألفا و773 مترا مربعا و165 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 153 فدانا و 19 قيراطا و 19سهما بمختلف جهات الولاية.

وقال المحافظ إنه تم أمس الخميس إزالة 9 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة ألف و 875 مترا مربعا .

الجدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة ، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.