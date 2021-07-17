أطقم الطوارئ تكافح لإخماد حرائق غابات هائلة شرق روسيا

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يحرز رجال الإطفاء تقدما، في جهودهم لإخماد حرائق غابات هائلة تندلع شرق روسيا، حيث كانت منطقة "ياكوتيا" في سيبيريا الأكثر تضررا.

وذكر مسؤولون اليوم السبت أن قوات الطوارئ منعت الحرائق من الانتشار أكثر في منطقة "ياكوتيا"، في جمهورية "ساخا".

وأضاف المسؤولون أنهم قلصوا عدد الحرائق إلى 38 حريقا، على الرغم من احتراق حوالي 725 ألف هكتار من الغابات.

وتم الإعلان عن حالة طوارئ في منطقة "ياكوتيا" على الرغم من أن السلطات هناك ذكرت أن المناطق السكنية ليست في خطر.

وقال هيئة حماية الغابات إن الحرائق تستمر في الاشتعال في مناطق أخرى في روسيا أيضا. وتم إخماد أكثر من 300 حريق الليلة الماضية، في منطقة مساحتها أكثر من 850 ألف هكتار.

وأضافت الهيئة أنه تم نشر أكثر من 5 آلاف رجل إطفاء و47 طائرة لإطفاء الحرائق.