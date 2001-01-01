 أوقاف الوادي الجديد تحدد 329 مسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى - بوابة الشروق
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أوقاف الوادي الجديد تحدد 329 مسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

عمرو بحر
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 12:47 م

أكد الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن المديرية حددت 329 مسجداً بمدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تم مراعاة اختيار المساجد ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة الى تعقيم هذه المساجد فى إطار اعمال التعقيم المستمرة للمساجد، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين.

وقال جاهين، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن المديرية وإدارات الأوقاف وضعت خطة توزيع الأئمة والخطباء على تلك المساجد التى حددت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتشديد على إرتداء الكمامات، واصطحاب كل فرد سجادة الصلاة الخاصة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين وجميعها إجراءات إحترازية تساهم فى الحفاظ على الصحة العامة، بجانب الالتزام بموعد التكبيرات والخطبة.

وأشار إلى أن مساجد المحافظة تشهد التزاماً من جانب المصلين في جميع الأوقات وصلاة الجمعة تشهد التزاما من جانب المصلين بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة، وكل الإجراءات الاحترازية، وكذلك التزام الأئمة والخطباء بموعد الخطبة.

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