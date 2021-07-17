باشرت لجنة إدارة الحالات الطارئة في محافظات سلطنة عمان، جهودها للتعامل مع الأضرار التي سببها المنخفض الجوي الذي ضرب محافظات السلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شرطة عمان وهيئة الدفاع المدني والإسعاف قامت - خلال اليوم السبت - بالتعامل مع العديد من بلاغات انجراف واحتجاز أشخاص في مركباتهم في عدد من ولايات محافظة شمال الباطنة.

كما تواصل فرق البحث الميدانية التابعة لشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف منذ الصباح الباكر عملية البحث عن أربعة مفقودين جراء نزول الأودية في ولايتي صور وجعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

وتتمركز عدد من الطائرات العمودية التابعة لطيران شرطة عُمان في محافظة جنوب الشرقية لتقديم المساعدة وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

وسجلت صباح اليوم حالتا غرق لطفلين في بِرك مائية تجمعت بعد هطول الأمطار بالقرب من منازل ذويهما، أحدهما بمنطقة عوقد بولاية صلالة والآخر بولاية جعلان بني بو حسن.

وكانت الحالة الجوية قد أدت يوم أمس إلى انجراف شخص من جنسية آسيوية بوادي لزغ بولاية سمائل، وتم انتشاله عن طريق فريق هيئة الدفاع المدني وهو مفارقٌ للحياة.

وفي سياق متصل.. أوضحت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تأثير أخدود منخفض جوي من بحر العرب على أجواء السلطنة ويستمر إلى يوم غد /الأحد/.

ومن المحتمل أن يستمر تدفق السحب وتكونها على جميع محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان الأودية.

وفي السياق.. واصلت القواتُ المسلّحة العمانية تقديم الدعم والإسناد وتسخير مقدراتها الوطنية في إطار التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي يتعرض لها بعض مناطق السلطنة.

وبدأ لواء (المشاة 23) في تقديم عددٍ من أوجه الدعم والإسناد لبعض قرى محافظة جنوب الشرقية إثر تعرضها للمنخفض الجوي كتوفير صهاريج المياه الصالحة للشرب وإزالة المخلفات من على الطرق التي أغلقتها السيول الجارفة فضلًا عن خدمة النقل للأهالي والمقيمين إلى مناطق آمنة.