رئيس جامعة طنطا: نحرص على دعم المبدعين والمبتكرين في كل التخصصات

تفقد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، بجولة في كلية الحاسبات والمعلومات، وبرفقته الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض مشروعات الذكاء الاصطناعي لطلاب الكلية، وعددا من معامل ووحدات الكلية، بالإضافة إلى فعاليات أنشطة اليوم الرابع من المرحلة السادسة من برنامج "جامعة الطفل" الذي تستضيف الجامعة أنشطته بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشاد ذكي، بالمعرض وبالأفكار الخلاقة لمشرعات تخرج الطلاب فيه، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كل الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين في كافة التخصصات، وتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل وربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال الجولة تبادل رئيس الجامعة الحوار مع عدد من الأطفال المشاركين ببرنامج "جامعة الطفل ومناقشتهم للتعرف على مدى استفادتهم من المحتوى العلمي الموجه لهم والأنشطة التطبيقية"، مشيرا إلى أهمية مشروع جامعة الطفل في اكتشاف وتنمية مهارات ومعارف الأطفال، والمساهمة في تشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، واكتشاف الموهوبين.

أوضح الدكتور محمود سليم، أن البرنامج يأتي في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التفاعل مع احتياجات المجتمع المحيط والإسهام في قضايا التنمية، مضيفا أن مشروع جامعة الطفل يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي، من خلال إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي ووضع مناهج علمية تتناسب مع فئاتهم العمرية في صورة أنشطة علمية وفنية، والاحتكاك بالأساتذة الجامعيين الذين يشرحون المناهج بصورة مبسطة وشيقة، والتدريب داخل المعامل بما يزيد من قدراتهم الإبداعية والعقلية والابتكارية، مؤكدا أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم وتسخر كوادرها بالكامل في خدمة الأطفال.